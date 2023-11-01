​Adidas изготовит для игроков «Манчестер Юнайтед» новую форму

​Adidas изготовит для игроков «Манчестер Юнайтед»Плохому танцору известно что мешает, а вот игрокам «Манчестер Сити» мешает... игровая форма. Компания Adidas объявила о том, что к декабрю сошьёт игрока новые комплекты формы.

- Adidas отреагирует на жалобы некоторых игроков команды, которые не пользуются официально поставляемой формой, - гласит пресс-релиз компании, текст которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Одним из таких игроков является голкипер Андре Онана - он, как и несколько других игроков, стеснены слишком узкими футболками и вынуждены играть в продукции, которая через официальные магазины клуба предназначена для продаж поклонникам, в так называемых «репликах».