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Селюк: «Роналду раньше ушёл в коммерцию и уступает Месси в спортивном плане» эксклюзив

01 Ноября 2023 • 16:15 Комментировать (1)

Известный агент Дмитрий Селюк в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сравнил противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду с заочной дуэлью Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

«Я, как и Гвардиола, ещё раньше говорил, что надо создать отдельную премию, в которой будут соревноваться Месси и Роналду. Криштиану раньше ушёл в коммерцию и уступает Месси с точки зрения звания лучшего спортсмена этого времени. В будущем противостояние Мбаппе и Холанна будет котироваться на уровне спора Месси и Роналду. Холанн - машина с точки зрения голов за клуб, тут нечего говорить. Мбаппе тоже топ-игрок, но у него могут возникнуть проблемы с мотивацией», — сказал Селюк.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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redwhite1959
01 Ноября 2023 в 17:17
Золотой мяч начали вручать с 1956 года. Изначально журналисты могли голосовать только за европейских игроков, выступающих за европейские клубы, поэтому футболисты вроде Диего Марадоны и Пеле не могли получить эту награду. В 1995 году правила изменились: теперь награду могли получить футболисты любой национальности, если они выступали за европейский клуб. Вопросы - 1) Сколько бы получил ЗМ Марадона, если бы сразу начало действовать правило 1995 года? 2) Сколько ЗМ получил бы Пеле, если бы ЗМ вручался не только игрокам европейских клубов и если бы сразу начало действовать правило 1995 года? 3) Сколько бы ЗМ получил Роналду, если бы до сих пор действовало правило 1956 года? Все эти вопросы заданы с той целью, чтобы такие как Селюк понимали, что сравнивать великих футболистов как лучших спортсменов своего времени бессмысленно, потому что они потому и великие, что каждый внёс весомый вклад в развитие футбола!
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