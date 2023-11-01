Известный агент Дмитрий Селюк в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сравнил противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду с заочной дуэлью Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

«Я, как и Гвардиола, ещё раньше говорил, что надо создать отдельную премию, в которой будут соревноваться Месси и Роналду. Криштиану раньше ушёл в коммерцию и уступает Месси с точки зрения звания лучшего спортсмена этого времени. В будущем противостояние Мбаппе и Холанна будет котироваться на уровне спора Месси и Роналду. Холанн - машина с точки зрения голов за клуб, тут нечего говорить. Мбаппе тоже топ-игрок, но у него могут возникнуть проблемы с мотивацией», — сказал Селюк.