​Пять поражений в десяти матчах - с «Манчестер Юнайтед» такого не было с 1986 года

В десятом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» был по всем статьям бит «Манчестер Сити», и для подопечных нидерландского специалиста Эрика тен Хага это было уже пятое поражение в первых десяти матчах. Она проиграла «Тоттенхэму», «Арсеналу», «Брайтон», «Кристал Пэлас» и сейчас «Манчестер Сити».

В результате команда, набрав пятнадцать очков из тридцати, занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. Что касается статистики, то такого проблемного начала сезона у «Манчестер Юнайтед» не было с сезона 1986/1987 - первого, в котором клубом руководил Алекс Фергюсон.