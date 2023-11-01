Мойеса могут уволить из «Вест Хэма» из-за конфликта с руководством

60-летний шотландский специалист Дэвид Мойес может покинуть пост главного тренера лондонского «Вест Хэма», об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Как стало известно источнику, между наставником и руководством английского клуба произошел конфликт. Мойес поссорился со спортивным директором Тимом Стейдтеном из-за трансферной политики клуба.

Срок действующего трудового соглашения между Дэвидом и «Вест Хэмом» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

После десяти туров чемпионата Англии лондонский коллектив с 14 очками занимает десятое место в турнирной таблице.