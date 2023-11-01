Почеттино сообщил, когда Мудрик вернётся после травмы

Украинский полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», находится в клубном лазарете из-за повреждения. По этой причине он не принимал участия во встрече с «Брентфордом» (0:2).

По сведениям Football London, у вингера диагностировано растяжение мышц. Наставник команды Маурисио Почеттино во время общения с журналистами сообщил, что украинец пропустит ближайшую игру против «Блекбэрна» в Кубке лиги. При этом есть шансы, что Мудрик успеет восстановится к дерби с «Тоттенхэмом» (6 ноября).

В текущем сезоне чемпионата Англии Михаил сыграл восемь матчей и забил два гола.