Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино сообщил, когда Мудрик вернётся после травмы

01 Ноября 2023 • 13:15 Комментировать

Украинский полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», находится в клубном лазарете из-за повреждения. По этой причине он не принимал участия во встрече с «Брентфордом» (0:2).

По сведениям Football London, у вингера диагностировано растяжение мышц. Наставник команды Маурисио Почеттино во время общения с журналистами сообщил, что украинец пропустит ближайшую игру против «Блекбэрна» в Кубке лиги. При этом есть шансы, что Мудрик успеет восстановится к дерби с «Тоттенхэмом» (6 ноября).

В текущем сезоне чемпионата Англии Михаил сыграл восемь матчей и забил два гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
15:02 · Англия. Премьер-лига
​Пять поражений в десяти матчах - с «Манчестер Юнайтед» такого не было с 1986 года
13:20 · Англия. Премьер-лига
Мойеса могут уволить из «Вест Хэма» из-за конфликта с руководством
13:15 · Англия. Премьер-лига
Почеттино сообщил, когда Мудрик вернётся после травмы
11:13 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о травме Жезуса 1
01:23 · Англия. Кубок лиги
Артета: «Матч против «Вест Хэма» будет особенным для Райса»
01:14 · Англия. Премьер-лига
Биссума: «Сказал Педри, что он станет одним из лучших полузащитников в мире»
01:02 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин: «Гвардиола и Холанн устроили цирк»
00:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры с Уан-Биссакой слухи
00:37 · Россия. Премьер-лига
​Наумов не считает, что у Мбаппе будет преимущество над Холанном из-за более сильной сборной
00:31 · Англия. Премьер-лига
Назван главный претендент на Леау слухи
31 Октября
23:56 · Англия. Премьер-лига
Балотелли рассказал, что думает о «Золотом мяче» Месси
23:51 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Кубок лиги действительно важен для «Челси»
23:11 · Англия. Премьер-лига
Венгер признался, что мог поработать в «Барселоне» и «Реале»
22:43 · Англия. Премьер-лига
Аршавин: «Думаю, в этом сезоне чемпионом снова будет «Манчестер Сити»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Аршавин: «Путь на стадион «Тоттенхэма» - целое путешествие»
Все новости
Рекомендуем