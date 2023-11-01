«Манчестер Юнайтед» нашёл нового звёздного нападающего

«Манчестер Юнайтед» может подписать топового нападающего в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты Tribal Football.

По данным источника, в сфере интересов «красных дьяволов» находится форвард сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн. Манкунианцы готовятся сделать предложение «матрасникам» в январе. В трудовом соглашении француза с испанским клубом есть пункт, согласно которому он может перейти в другую команду за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 32-летний форвард провел десять поединков. Антуан отметился семью забитыми мячами (два – с пенальти).

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