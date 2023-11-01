Кто заслуживает выиграть «Золотой мяч» в 2024 году

Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23. Повторить этот успех в следующем году аргентинцу вряд ли удастся. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делает прогноз, кто завоюет приз в следующем году.

Большой турнир вновь станет определяющим

По традиции в сезон, когда проходит большой турнир сборных, именно такое соревнование зачастую имеет главенствующее значение в определении обладателя «Золотого мяча». С этим подходом можно спорить, но такова реальность, и хотя Евро и Кубок Америки имеют меньший вес, чем чемпионат мира, однако всё равно зачастую они и определяют лучшего.

Конечно, «Золотой мяч» точно не выиграет футболист, который провалит клубный сезон, но выдаст феерический турнир сборных. Однако вероятность, что приз возьмёт игрок, который проведёт средний год за свой коллектив, а потом блеснёт в Германии, велика. Правда, не все футболисты сыграют на том же Евро. В частности, Эрлинг Холанн рискует с Норвегией пролететь мимо форума, так что ему надо особенно ярко проводить поединки за «Манчестер Сити».

«Золотой мяч» наконец-то возьмёт футболист нового поколения

Когда карьеры Лионеля Месси и Криштиану Роналду стали близится к закату, всем казалось, что теперь «Золотой мяч» получит кто-то из футболистов нового поколения. Однако пока этого не происходило. Лука Модрич и Карим Бензема, которые завоёвывали индивидуальные награды, ровесники двух уникумов. Как и Роберт Левандовски, который должен был получать приз в ковидный сезон.

Кажется, что теперь наконец-то настало время молодых. Прямо сейчас лучшим игроком мира выглядит Джуд Беллингем. 20-летний англичанин тянет «Реал» во всех турнирах, делая буквально всё. К тому же он лидер своей национальной сборной, которая представляется пока одним из главных фаворитов предстоящего Евро. Если Беллингем приведёт англичан к столь желанному трофею на уровне национальной команды, лишить его «Золотого мяча» будет сложно.

Основным конкурентом видится Килиан Мбаппе. В его пользу опять же может сказаться победа на Евро, где французы будут претендовать на чемпионство. Правда, против форварда говорит «ПСЖ». В этом сезоне подопечные Луиса Энрике не выглядят претендентами на далекие стадии Лиги чемпионов. С другой стороны, если успех случится, то его лицом станет именно Мбаппе в отсутствие других звёзд похожего статуса.

Не стоит сбрасывать со счетов Эрлинга Холанна, который продолжает как машина забивать. Сборная Норвегии может стать для него как тормозом, так и трамплином к завоеванию трофея. Скандинавская команда не обладает сильным составом, так что пробиться на Евро и показать там хороший результат будет сложно. Однако если норвежцы всё же выстрелят на международной арене, то случится это именно благодаря Холанну.

Не забудем и про Винисиуса. Бразилец пока находится в тени Беллингема в клубе, но важнее ярко провести весну, чем осень. В свою очередь «селесао» точно будет претендентом на победу в Кубке Америки. Сочетание в виде победы в Лиге чемпионов с яркой игрой плей-офф и трофеем для Бразилии, которая жаждет победы, вполне может привести к «Золотому мячу».

Реванш Роналду?

Можно сколько угодно ёрничать, но нет более мотивированного на завоевание трофея игрока, чем Криштиану Роналду. Ветеран стал лидером «Аль-Насра» и пытается привести команду к успехам в чемпионате Саудовской Аравии и азиатской Лиги чемпионов. Даже если клуб выиграет всё, это само по себе не сделает Роналду претендентом на «Золотой мяч». Однако Евро может стать тем самым ключом к трофею.

У сборной Португалии хороший состав, и её называют одним из претендентов на успех в Германии. Сам Роналду должен поехать на турнир. При этом ветеран прекрасно умеет себя готовить, а уж набрать кондиции для краткосрочного соревнования он точно способен. Португалия в роли чемпиона Европы уже не кажется чем-то невероятным. При этом Роналду вполне по силам забить несколько мячей, в том числе и решающих. Учитывая медиаактивность форварда, всё это вместе вполне может привести к тому, что именно ему вручат приз.

Не попсовые варианты

Опять же надо смотреть на результаты, но есть несколько футболистов, которые не так ярки, но могут именно своими действиями принести своим командам успех, который будет вознаграждён. У Испании сейчас нет распиаренного футболиста, но зато есть топ-исполнитель в лице Родри. Его позиция не предполагает возможности быть заметным, но его вклад в игру и «Манчестер Сити» и сборной колоссальный. По итогам 2023 года он стал пятым, что уже доказывает его уровень.

Реклама

Антуан Гризманн добился впечатляющего прогресса за последние годы, раскрыв себя в новой роли. Француз также теперь играет не так ярко, но очень полезно. Для завоевания трофея ему нужно, чтобы звёзды сошлись, но всё выглядит реально. «Атлетико» здорово начал в Ла Лиге и может попробовать замахнуться на чемпионство. В Лиге чемпионов «матрасники» пока не очень ярки, но в плей-офф выйти могут, а там подопечные Диего Симеоне способны на сюрпризы. Добраться до финала или полуфинала, при условии, что Гризманн забьёт пару решающих мячей – сценарий вероятный. А уж у Франции точно есть шансы победить на Евро. В общем, со счетов сбрасывать его не стоит.

Роман Андреев