Артета высказался о травме Жезуса

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о восстановлении бразильского нападающего Габриэля Жезуса.

«Я не стану называть сроки восстановления Габриэля. Однажды сделал это и, как оказалось, дал ложную информацию. Нужно быть осторожными с этим. Жезус торопит всех и хочет как можно скорее выйти на поле», - цитирует испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Жезус получил повреждение по ходу поединка против «Севильи» в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий поучаствовал в 11 поединках во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.