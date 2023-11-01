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Биссума: «Сказал Педри, что он станет одним из лучших полузащитников в мире»

01 Ноября 2023 • 01:14 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
04.11 23:00

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума вспомнил, как пересёкся на поле с Педри.

«Шпоры» встретились с «Барселоной» в предсезонном матче, который прошёл в августе и завершился победой «сине-гранатовых» со счётом 4:2. Как признался Биссума, его впечатлила игра 20-летнего хавбека соперников Педри.

«Когда мы играли против «Барселоны» во время предсезонки, я подошёл к Педри, сказав: «Ты станешь одним из лучших полузащитников в мире, поэтому дай мне свою футболку», – цитирует Managing Barca малийского игрока, ставшего одной из ключевых фигур в «Тоттенхэме» Анге Постекоглу в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Педри Ив Биссума ещё теги

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