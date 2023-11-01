​Рой Кин: «Гвардиола и Холанн устроили цирк»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин продолжает переживать тяжелое поражение «красных дьяволов» от «Манчестер Сити». После того, как от него досталось команде в целом и Бруну Фернандешу в частности, настал черед и соперников. Кину не понравилось, как отпраздновал гол Эрлинг Холанн, устроивший долгие дебаты с Хосепом Гвардиолой.

- Устроили настоящую комедию. Могли поговорит спокойно друг с другом в раздевалке. Красивый гол забил Холанн, но к чему болтать на поле в течение пяти минут? Уединитесь в туннеле к раздевалке и общайтесь сколько хотите, - цитирует слова Роя Кина итальянское новостное агентство ITASportPress.