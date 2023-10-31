Балотелли рассказал, что думает о «Золотом мяче» Месси

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли не удивлён итогами голосования за «Золотой мяч».

Награда досталась Лионелю Месси, выигравшему прошлогодний чемпионат мира в составе сборной Аргентины. Второе место занял Эрлинг Холанн, чьи бомбардирские успехи помогли «Манчестер Сити» завоевать Лигу чемпионов и Английскую премьер-лигу.

«Тот, кто выигрывает чемпионат мира и становится его героем, всегда получает «Золотой мяч» по итогам года. Считаю награду Месси заслуженной. Холанн и Мбаппе будут соревноваться за неё в будущем», – приводит Calciomercato.it слова экс-форварда сборной Италии.