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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Балотелли рассказал, что думает о «Золотом мяче» Месси

31 Октября 2023 • 23:56 Комментировать

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли не удивлён итогами голосования за «Золотой мяч».

Награда досталась Лионелю Месси, выигравшему прошлогодний чемпионат мира в составе сборной Аргентины. Второе место занял Эрлинг Холанн, чьи бомбардирские успехи помогли «Манчестер Сити» завоевать Лигу чемпионов и Английскую премьер-лигу.

«Тот, кто выигрывает чемпионат мира и становится его героем, всегда получает «Золотой мяч» по итогам года. Считаю награду Месси заслуженной. Холанн и Мбаппе будут соревноваться за неё в будущем», – приводит Calciomercato.it слова экс-форварда сборной Италии.

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