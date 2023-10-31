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Венгер признался, что мог поработать в «Барселоне» и «Реале»

31 Октября 2023 • 23:11 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
04.11 23:00

Бывший рулевой лондонского «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил, как мог получить должность во главе грандов испанской Ла Лиги.

Француз возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год. Как признался бывший тренер, его карьера могла сложиться совсем по-другому: «Я мог присоединиться к мадридскому «Реалу» два или три раза, а также однажды мог оказаться в «Барселоне», – цитирует Madrid Zone знаменитого экс-наставника.

Напомним, что с 2019 года Арсен Венгер занимает должность директора по развитию в ФИФА. До прихода в «Арсенал» он работал в японской «Нагое», а ранее трудился в «Монако» и «Нанси».

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Евро-Футбол.Ру,
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