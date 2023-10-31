Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аршавин: «Думаю, в этом сезоне чемпионом снова будет «Манчестер Сити»

31 Октября 2023 • 22:43 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
04.11 18:00

Бывший российский футболист Андрей Аршавин дал прогноз на сезон Английской премьер-лиги и высказался о перспективах лондонского «Арсенала», его бывшего клуба стать чемпионом Англии.

«Время от времени смотрю матчи «Арсенала», но и то — потому что они играют в Лиге Чемпионов. Полагаю, они в этом сезоне снова чемпионами не станут. Чемпионом снова станет «Сити», - говорит Аршавин Sport24.

После 10 тура АПЛ первое место в чемпионате занимает «Тоттенхэм» - 26 очков, второе место делят «канониры» и «горожане» - по 24 балла у каждого клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Манчестер Сити

Новости по матчу

22:03
Ротен – о «Золотом мяче» Месси: «Это позор» 2
21:29
Холанн прокомментировал фотографию Месси с «Золотым мячом» 1
21:02
Ортега: «Холанн – не самый техничный игрок «Манчестер Сити», но невероятный нападающий»
11:27
Бернарду Силва заявил, что хотел бы поиграть под руководством Анчелотти
14:45
«Ньюкасл» и «Астон Вилла» готовы составить «Манчестер Сити» конкуренцию в борьбе за Паласиоса
12:22
Защитник «Кристал Пэлас» интересен трём топ-клубам АПЛ
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БОРНМУТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
22:43 · Англия. Премьер-лига
Аршавин: «Думаю, в этом сезоне чемпионом снова будет «Манчестер Сити»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Аршавин: «Путь на стадион «Тоттенхэма» - целое путешествие»
22:28 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок сборной Норвегии: «Месси заслуженно получил «Золотой мяч» эксклюзив
22:03 · Англия. Премьер-лига
Ротен – о «Золотом мяче» Месси: «Это позор» 2
21:54 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, зачем недавно летал в Англию
21:36 · Россия. Премьер-лига
Аршавин признался, что его никто не узнал на стадионе «Тоттенхэма»
21:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал фотографию Месси с «Золотым мячом» 1
21:02 · Англия. Премьер-лига
Ортега: «Холанн – не самый техничный игрок «Манчестер Сити», но невероятный нападающий»
20:49 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хага критикуют за расставание с Роналду 1
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Руководство «Манчестер Юнайтед» не одобрило ночные похождения Маркуса Рэшфорда
18:06 · Англия. Премьер-лига
​Колумбийские сыщики вычислили похитителей родителей Луиса Диаса
17:49 · Англия. Премьер-лига
С «Челси» могут снять очки слухи
17:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Кроме Яшина ни один вратарь «Золотой мяч» больше не получит»
17:11 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал о состоянии Нкунку и Джеймса перед дерби с «Тоттенхэмом»
17:02 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает нормальным, что у «Челси» нет стабильности
Все новости
Рекомендуем