Аршавин: «Думаю, в этом сезоне чемпионом снова будет «Манчестер Сити»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин дал прогноз на сезон Английской премьер-лиги и высказался о перспективах лондонского «Арсенала», его бывшего клуба стать чемпионом Англии.

«Время от времени смотрю матчи «Арсенала», но и то — потому что они играют в Лиге Чемпионов. Полагаю, они в этом сезоне снова чемпионами не станут. Чемпионом снова станет «Сити», - говорит Аршавин Sport24.

После 10 тура АПЛ первое место в чемпионате занимает «Тоттенхэм» - 26 очков, второе место делят «канониры» и «горожане» - по 24 балла у каждого клуба.