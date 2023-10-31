Аршавин: «Путь на стадион «Тоттенхэма» - целое путешествие»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин вспомнил недавнее событие из его жизни. Вместе с дочерью Андрей Сергеевич посетил домашний матч лондонского «Тоттенхэма» - шпоры в рамках АПЛ принимали земляков из «Фулхэма».

«Не столько футбол интерес представил, сколько путь на арену. Целое путешествие: сначала надо ехать на метро, затем пересаживаться на электричку. Тимур Журавель даже скинул мне расписание поездов, чтобы мы могли пораньше уйти со стадиона и успеть обратно в Лондон», - говорит Аршавин порталу Sport24.

Экс-«канонир» добавил, что, когда он жил в Лондоне, его детям нравилось лондонское метро. Его дочь Яна и в этот раз восприняла путь с энтузиазмом.