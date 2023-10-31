Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший игрок сборной Норвегии: «Месси заслуженно получил «Золотой мяч» эксклюзив

31 Октября 2023 • 22:28 Комментировать

Бывший норвежский футболист Эспен Ольсен считает, что Лионель Месси заслужил награду.

Аргентинский форвард стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз в своей карьере. Второе место в голосовании занял Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити».

По мнению Ольсена, Месси по праву опередил его соотечественника: «Справедливо, что «Золотой мяч» получил Лионель Месси. В то время, когда вручение награды совпадает с большими турнирами сборных, выступления на них имеет очень большое значение. Месси был великолепен на чемпионате мира, а после него продолжил показывать результат, в том числе и в США. Эрлинг провел великолепный сезон, но и второе место – это тоже большая награда», – заявил бывший нападающий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Эрлинг Холанн ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
22:43 · Англия. Премьер-лига
Аршавин: «Думаю, в этом сезоне чемпионом снова будет «Манчестер Сити»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Аршавин: «Путь на стадион «Тоттенхэма» - целое путешествие»
22:28 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок сборной Норвегии: «Месси заслуженно получил «Золотой мяч» эксклюзив
22:03 · Англия. Премьер-лига
Ротен – о «Золотом мяче» Месси: «Это позор» 2
21:54 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, зачем недавно летал в Англию
21:36 · Россия. Премьер-лига
Аршавин признался, что его никто не узнал на стадионе «Тоттенхэма»
21:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал фотографию Месси с «Золотым мячом» 1
21:02 · Англия. Премьер-лига
Ортега: «Холанн – не самый техничный игрок «Манчестер Сити», но невероятный нападающий»
20:49 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хага критикуют за расставание с Роналду 1
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Руководство «Манчестер Юнайтед» не одобрило ночные похождения Маркуса Рэшфорда
18:06 · Англия. Премьер-лига
​Колумбийские сыщики вычислили похитителей родителей Луиса Диаса
17:49 · Англия. Премьер-лига
С «Челси» могут снять очки слухи
17:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Кроме Яшина ни один вратарь «Золотой мяч» больше не получит»
17:11 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал о состоянии Нкунку и Джеймса перед дерби с «Тоттенхэмом»
17:02 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает нормальным, что у «Челси» нет стабильности
Все новости
Рекомендуем