Бывший норвежский футболист Эспен Ольсен считает, что Лионель Месси заслужил награду.

Аргентинский форвард стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз в своей карьере. Второе место в голосовании занял Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити».

По мнению Ольсена, Месси по праву опередил его соотечественника: «Справедливо, что «Золотой мяч» получил Лионель Месси. В то время, когда вручение награды совпадает с большими турнирами сборных, выступления на них имеет очень большое значение. Месси был великолепен на чемпионате мира, а после него продолжил показывать результат, в том числе и в США. Эрлинг провел великолепный сезон, но и второе место – это тоже большая награда», – заявил бывший нападающий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».