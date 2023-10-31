Ротен – о «Золотом мяче» Месси: «Это позор»

Бывший французский футболист Жером Ротен жёстко высказался о вручении Лионелю Месси «Золотого мяча».

36-летний аргентинец в восьмой раз в карьере поднял над головой самый престижный индивидуальный приз. Второе место в голосовании занял Эрлинг Холанн, третьим стал Килиан Мбаппе.

«Это позор. Конечно, это позор. Я считаю, что выиграть должен был Холанн. В чём Месси был лучше остальных в период с августа 2022 года по июнь 2023? Я не вижу ни одного критерия, по которому он был бы первым. Да, он стал чемпионов мира, но Холанн выиграл на клубном уровне всё что можно, забив при этом 60 голов», – цитирует Footmercato Ротена.