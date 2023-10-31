Холанн прокомментировал фотографию Месси с «Золотым мячом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отреагировал на вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.

Именно норвежец считался главным конкурентом аргентинца в борьбе за престижную индивидуальную награду – так и вышло на деле: чемпион мира получил свой восьмой «Золотой мяч», а победитель Лиги чемпионов и Английской премьер-лиги занял второе место в голосовании.

«Поздравляю, Лео Месси», – написал 23-летний форвард в социальных сетях, прикрепив фотографию Месси с призом.

Напомним, что Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Англии в своём дебютном сезоне в «Манчестер Сити».