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Ортега: «Холанн – не самый техничный игрок «Манчестер Сити», но невероятный нападающий»

31 Октября 2023 • 21:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
04.11 18:00

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега поделился мнением об игре Эрлинга Холанна.

Норвежский форвард, ставший лучшим бомбардиром Премьер-лиги и Лиги чемпионов в прошлом сезоне, занял второе место в борьбе за «Золотой мяч», уступив Лионелю Месси. По словам немецкого вратаря «горожан».

«Холанн – не лучший футболист «Манчестер Сити» с точки зрения техники – он просто невероятный нападающий. Вокруг него может быть шесть защитников в штрафной площади, но он всё равно забьёт», – приводит журналист Саймон Байковски слова Ортеги.

В текущем сезоне Эрлинг Холанн забил 13 голов в 15 матчах за команду Хосепа Гвардиолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Штефан Ортега Эрлинг Холанн ещё теги

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