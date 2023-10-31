​Тен Хага критикуют за расставание с Роналду

Встав у руля «Манчестер Юнайтед», нидерландский специалист Эрик тен Хаг расстался с Криштиану Роналду, дав тому понять, что незаменимых в его команде, дескать, нет. Но теперь, когда результаты клуба далеки от ожиданий, тен Хагу все чаще и чаще припоминают это расставание. Это сделал, в частности, известный английский журналист Пирс Морган:

- Эрик, хочу тебе напомнить, что ты выгнал из команды Криштиану, сказав, что он не давал тебе спать. Я хочу тебе напомнить, что Роналду, между прочим, забил 43 гола за сборную и за клуб в 2023 году, - цитирует слова Моргана итальянское новостное агентство ITASportPress.