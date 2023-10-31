​Руководство «Манчестер Юнайтед» не одобрило ночные похождения Маркуса Рэшфорда

Мы уже сообщали о том, что Маркус Рэшфорд провел ночь после поражения от «Манчестер Сити» в ночном клубе, празднуя свой день рождения. То, что это было днем рождения и было запланировано заранее, судя по всему, не особо утешило руководство клуба, которое лишило игроков выходных из-за позорного проигрыша.

А Рэшфорд, получается, сам себе устроил выходной - хотя на следующий день появился вовремя на тренировке и бегал наравне со всеми. Как утверждает The Sun, руководство «Манчестер Юнайтед» все-таки взяло этот момент «на карандаш», и в перспективе это может дорого обойтись Маркусу.