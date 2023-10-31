​Колумбийские сыщики вычислили похитителей родителей Луиса Диаса

Вся Колумбия следит за сагой с поиском родителей игрока «Ливерпуля» Луиса Диаса, они были похищены прямо с автозаправочной станцией - рядовое, в принципе, событие для этой страны. Как пояснил заместитель руководителя всей колумбийской полиции Алехандро Сапата, сыщикам удалось выяснить личности похитителей.

- У нас ест ясность по поводу того, кто совершил это гнусное преступление. Это было спланированным похищением, в котором участвовали несколько человек. Очень возможно, что похитители скрываются в соседней Венесуэле, - уверен Сапата, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.