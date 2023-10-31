Лондонский «Челси» может быть наказан лишением очков в Английской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что лига рассмотрит два подозрительных трансфера «синих», которые были совершены в то время, когда клубом руководил Роман Абрамович. Речь идет о покупках Виллиана и Самюэля Это’О.

Как утверждает Mirror Football, если вина «Челси» в странных платежах будет доказана, то клуб может быть лишен нескольких очков.

После десяти туров «Челси» идет на 11-й строчке, имея в своей копилке 12 зачетных баллов.

6 ноября подопечные Маурисио Почеттино встретятся с «Тоттенхэмом», начало игры — в 23:00 по московскому времени.