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С «Челси» могут снять очки слухи

31 Октября 2023 • 17:49 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
06.11 23:00

Лондонский «Челси» может быть наказан лишением очков в Английской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что лига рассмотрит два подозрительных трансфера «синих», которые были совершены в то время, когда клубом руководил Роман Абрамович. Речь идет о покупках Виллиана и Самюэля Это’О.

Как утверждает Mirror Football, если вина «Челси» в странных платежах будет доказана, то клуб может быть лишен нескольких очков.

После десяти туров «Челси» идет на 11-й строчке, имея в своей копилке 12 зачетных баллов.

6 ноября подопечные Маурисио Почеттино встретятся с «Тоттенхэмом», начало игры — в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Виллиан Самюэль Это-О ещё теги

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