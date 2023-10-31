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Почеттино рассказал о состоянии Нкунку и Джеймса перед дерби с «Тоттенхэмом»

31 Октября 2023 • 17:11 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
06.11 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о готовности защитника Риса Джеймса и хавбека Кристофера Нкунку к предстоящему дерби с «Тоттенхэмом».

«Нкунку еще не готов, а Рис Джеймс выйдет в стартовом составе в дерби с «Тоттенхэмом», — приводит слова аргентинского тренера известный журналист Фабрицио Романо.

Матч 11-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» - «Челси» состоится 6 ноября. Стартовый свисток главного арбитра запланирован на 23:00 по московскому времени.

Перед стартом поединка «синие» занимают 11-е место в АПЛ, а «шпоры» находятся на вершине турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Маурисио Почеттино Рис Джеймс Кристофер Нкунку ещё теги

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