Почеттино рассказал о состоянии Нкунку и Джеймса перед дерби с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о готовности защитника Риса Джеймса и хавбека Кристофера Нкунку к предстоящему дерби с «Тоттенхэмом».

«Нкунку еще не готов, а Рис Джеймс выйдет в стартовом составе в дерби с «Тоттенхэмом», — приводит слова аргентинского тренера известный журналист Фабрицио Романо.

Матч 11-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» - «Челси» состоится 6 ноября. Стартовый свисток главного арбитра запланирован на 23:00 по московскому времени.

Перед стартом поединка «синие» занимают 11-е место в АПЛ, а «шпоры» находятся на вершине турнирной таблицы.