Почеттино считает нормальным, что у «Челси» нет стабильности

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о результатах команды.

«Когда ты пытаешься создать новый проект, то всегда приходится много работать. К сожалению, обстоятельства не помогают нам двигаться быстрее, чем мы хотим. Мы идем то вверх, то вниз, но это нормально», — цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо.

После десяти туров «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 12 очков.

6 ноября «синих» ждет лондонское дерби с «Тоттенхэмом», который продолжает лидировать в чемпионате. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.