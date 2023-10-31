Беллингем — главный претендент на «Золотой мяч» в этом сезоне

Известный новостной сайт Goal назвал фаворитов в гонке за новый «Золотой мяч».
По версии источника, главным претендентом на награду является полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. На второй позиции в рейтинге расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, а замкнул тройку — форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.
Отметим, что в десятку лучших попали Харри Кейн («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Родри («Манчестер Сити»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
30 октября France Football на официальной церемонии награждения лучших футболистов прошлого сезона вручил «Золотой мяч» нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.
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