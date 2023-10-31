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Аршавин: Холанн и Мбаппе ещё получат свои «Золотые мячи»

31 Октября 2023 • 16:11 Комментировать

Бывший нападающий питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об итогах голосования за звание лучшего футболиста мира сезона-2022/23.

Напомним, что восьмой «Золотой мяч» получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, также в тройке призёров оказались Эрлинг Холанн (2-е место) и Килиан Мбаппе (3-е). 

«Месси выиграл Кубок мира, в отличие от тех, кто стал вторым и третьим в голосовании. Поэтому Лео с наградой. Но и Холанн, и Мбаппе еще получат свои «Золотые мячи», - приводит слова Аршавина, который в 2008 году занял шестое место в списке претендентов на «Золотой мяч», «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Лионель Месси Золотой Мяч Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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