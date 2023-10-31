Месси: Холанн, Мбаппе, Винисиус и Ямаль — будущие претенденты на «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о будущих претендентах на «Золотой мяч».

«Холанн, Мбаппе, Винисиус и многие молодые игроки могут побороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы. Я также думаю, что Ламин Ямаль, который еще очень молод и играет за «Барселону», сыграет заметную роль и будет бороться за награду в будущем», — приводит слова Месси известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, по итогам прошлого сезона обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси. Для аргентинца эта награда стала уже восьмой в карьере.

Действующий контракт нападающего с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Месси в 35 миллионов евро.