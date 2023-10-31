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Ещенко: Мбаппе может получить «Золотой мяч», но если перейдёт куда-то из «ПСЖ»

31 Октября 2023 • 15:39 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
03.11 23:00

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о том, кто в ближайшее время может стать обладателем «Золотого мяча».

Напомним, 30 октября состоялась официальная церемония вручения «Золотого мяча», обладателем которого стал аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

«Если выбирать из тех, кто еще без «Золотого мяча», но скоро его может получить, то можно назвать Беллингема, того же Холанна. Мбаппе тоже может, но если перейдет куда-то из «ПСЖ», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Стоит сказать, что в этом году в голосовании на «Золотой мяч» форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн занял второе место, а нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал третьим.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Андрей Ещенко Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги

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