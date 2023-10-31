Оби Микель рассказал о конфликте де Брёйне и Это-О в «Челси»

Бывший игрок «Челси» Джон Оби Микель рассказал, почему у бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне не сложилась карьера в лондонском клубе.

«Я думаю, что де Брёйне не был лучшим на тренировках, когда он был в «Челси». Он часто дулся, вероятно, из-за того, что не играл. Самюэль Это-О однажды сильно поругался с де Брёйне, потому что Это-О думал, что Кевин не прикладывает усилий, которых сам хотел», - рассказал нигериец в своём подкасте.

Напомним, что Кевин де Брёйне был игроком «Челси» с 2012 по 2014 год, проведя всего девять матчей во всех турнирах.