Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольным главным тренером команды Эриком тен Хагом. Как сообщает The Sun, некоторые футболисты «красных дьяволов» были сбиты с толку некоторыми решениями, которые тен Хаг принял в дерби с «Манчестер Сити». Так, Виктор Линделоф действовал на левом фланге обороны, а Бруну Фернандеш – на позиции правого атакующего полузащитника.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» на своём поле с крупным счётом 0:3. На текущий момент команда Эрика тен Хага занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 1 ноября – против «Ньюкасла» в Кубке лиги.

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