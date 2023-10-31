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Гранат: «Мбаппе и Холанн в будущем заберут свои «Золотые мячи»

31 Октября 2023 • 14:02 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался касательно шансов норвежца Эрлинга Холанна и француза Килиана Мбаппе выиграть «Золотой мяч» в будущем.

«Мбаппе и Холанн в будущем заберут свои «Золотые мячи». Можно ещё добавить в этот список Беллингема. Они сейчас самые талантливые и яркие футболисты», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Напомним, что в этом году обладателем «Золотого мяча» стал аргентинец Лионель Месси. 36-летний нападающий выиграл награду в восьмой раз.

Холанн занял в голосовании второе место, а Мбаппе замкнул тройку лучших футболистов мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Владимир Гранат Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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