Гранат: «Мбаппе и Холанн в будущем заберут свои «Золотые мячи»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался касательно шансов норвежца Эрлинга Холанна и француза Килиана Мбаппе выиграть «Золотой мяч» в будущем.

«Мбаппе и Холанн в будущем заберут свои «Золотые мячи». Можно ещё добавить в этот список Беллингема. Они сейчас самые талантливые и яркие футболисты», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Напомним, что в этом году обладателем «Золотого мяча» стал аргентинец Лионель Месси. 36-летний нападающий выиграл награду в восьмой раз.

Холанн занял в голосовании второе место, а Мбаппе замкнул тройку лучших футболистов мира.