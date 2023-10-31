Линекер: «Нет футболиста, сравнимого с Месси»

Бывший форвард национальной сборной Англии и каталонской «Барселоны» Гари Линекер отреагировал на победу аргентинца Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

«Лионель Месси для меня неоспорим. Есть и другие великие игроки, с которыми его можно сравнить, например, Криштиану Роналду, но с точки зрения футбольного мастерства нет никого, кто мог бы сравниться с Лео», - передает слова англичанина Mundo Deportivo.

В коллекции 36-летнего аргентинского нападающего стало восемь «Золотых мячей». Второе место в голосовании занял норвежец Эрлинг Холанн, а третье – француз Килиан Мбаппе.