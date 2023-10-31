Маттеус: «Месси не заслужил «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал победу аргентинского нападающего Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

«Эрлинг Холанн был лучше Месси по ходу сезона. Думаю, Лео незаслуженно победил. Триумф Лионеля доказывает, что победа на чемпионате мира важнее всего. Но для меня лучшим был Холанн. Он выиграл все титулы с «Манчестер Сити» и установил рекорд по голам. «Золотой мяч» для Месси – это фарс», - цитирует Лотара Football-Italia.

В голосовании Холанн занял второе место, а топ-3 замкнул Килиан Мбаппе. Вчерашняя награда стала для Месси восьмой в карьере.