​Тен Хаг заставил игроков «Манчестер Юнайтед» слушать празднования футболистов «Манчестер Сити»

На выходных в Премьер-лиге Англии проходило дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы победила на «Олд Траффорд», причём крупно – со счётом 3:0. Как стало известно The Sun, разъярённый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг после игры заставил футболистов в раздевалке замолчать и слушать празднования игроков «Манчестер Сити», которые доносились из раздевалки гостей.

Отмечается, что тен Хаг планировал предоставить футболистам выходной в случае успеха в дерби. Разумеется, после 0:3 никакого дня отдыха команда не получила.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт уже 1 ноября – против «Ньюкасла» в Кубке лиги.