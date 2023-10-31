Лондонский «Арсенал» изучает возможности по усилению состава. Как стало известно TodoFichajes, «канониры» нацелились на подписание полузащитника Дугласа Луиса из «Астон Виллы».

Дуглас Луис показывает высокий уровень игры, и его имя регулярно фигурирует в трансферных слухах. В 16 матчах сезона 2023/2024 бразилец записал на свой счёт шесть голов и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Дугласа Луиса в 55 миллионов евро.

Добавим, что «Арсенал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.