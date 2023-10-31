​«Челси» нашёл нового форварда

Николас Джексон мало забивает, и «Челси» был бы не прочь подписать нового футболиста на острие атаки. Как сообщает The Sun, лондонский клуб нацелился на Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда». Подписать 22-летнего мексиканца можно будет за 39 миллионов фунтов (около 45 миллионов евро), что является привлекательной ценой.

Стоит сказать, что Хименес находится на радарах многих грандов европейского футбола. В 10 матчах текущего чемпионата Нидерландов мексиканец забил за «Фейеноорд» 13 голов.

Отметим, что «Челси» сейчас занимает лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.