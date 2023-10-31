Харгривз назвал игрока, которого не хватает «Ливерпулю» для чемпионства

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Англии Оуэн Харгривз назвал игрока, которого нужно купить «Ливерпулю» для борьбы за чемпионский титул в Премьер-лиге.

«Ливерпулю» не хватает одного футболиста. Это опорный полузащитник. Если они подпишут Палинью, то могут стать чемпионами Англии», - передает слова Оуэна HITC.

В текущем сезоне Жоау Палинья выступает за лондонский «Фулхэм». 28-летний португальский полузащитник принял участие в восьми встречах Премьер-лиги, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.