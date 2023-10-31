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​«Реал» не готов платить больше 20 млн евро за Кепу

31 Октября 2023 • 11:50 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно «Реалу» из-за серьёзной травмы Тибо Куртуа пришлось в срочном порядке искать нового вратаря. Мадридский клуб решил проблему за счёт аренды у «Челси» Кепы Аррисабалаги.

Как сообщает The Sun, «Реал» готов к переговорам с «Челси» о выкупе Кепы. При этом мадридцы не станут платить за испанца больше 17,5 миллиона фунтов (20 миллионов евро). «Челси» пять с лишним лет назад заплатил за этого голкипера 80 миллионов евро.

Ранее Кепа Аррисабалага говорил о желании продолжить выступления за «Реал» и после сезона 2023/2024.

В 12 матчах нынешнего сезона за «Реал» Кепа пропустил 10 голов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
31 Октября 2023 в 12:20
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