Полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо может покинуть испанскую Ла Лигу и продолжить карьеру в топ-клубе чемпионата Англии. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах японского игрока заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично настаивает на подписании 22-летнего азиата.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Такефуса провел десять поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

Контракт японца с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферный ценник составляет 50 миллионов евро.