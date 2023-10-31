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Гвардиола хочет подписать экс-игрока «Реала» слухи

31 Октября 2023 • 11:46 Комментировать

Полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо может покинуть испанскую Ла Лигу и продолжить карьеру в топ-клубе чемпионата Англии. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах японского игрока заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично настаивает на подписании 22-летнего азиата.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Такефуса провел десять поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

Контракт японца с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферный ценник составляет 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Реал Сосьедад Хосеп Гвардиола Такефуса Кубо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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