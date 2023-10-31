Санчо может пойти на мировую с тен Хагом

Атакующий полузащитник Джедон Санчо не исключает примирения с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Из-за конфликта с нидерландским специалистом вингер был отстранен от тренировок с командой.

По сообщениям в социальных сетях журналиста Дармеша Шета, футболист может пойти на мировую с наставником, дабы вернуться на поле. В настоящее время Джедон продолжает в одиночку поддерживать форму.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 23-летний полузащитник провел всего три встречи, в которых не отметился голевыми действиями.

После десяти туров «МЮ» набрал 15 очков и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.