Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва заявил, что хотел бы поиграть под руководством Анчелотти

31 Октября 2023 • 11:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
04.11 18:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что хотел бы поиграть под руководством главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Напомним, что сейчас португальский футболист работает с Хосепом Гвардиолой. Силва назвал испанца одним из лучших тренеров в истории футбола, отметив при этом, что был бы рад однажды оказаться и в команде Анчелотти.

«Я уже играю под руководством одного из лучших тренеров в истории, если не лучшего. Я бы назвал Карло Анчелотти, поскольку у него большой опыт и он один из лучших специалистов в истории», — цитирует Бернарду Силву Madrid Universal.  

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В текущем сезоне 29-летний полузащитник провёл в составе «горожан» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Бернарду Силва ещё теги

Новости по матчу

14:45
«Ньюкасл» и «Астон Вилла» готовы составить «Манчестер Сити» конкуренцию в борьбе за Паласиоса
12:22
Защитник «Кристал Пэлас» интересен трём топ-клубам АПЛ
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БОРНМУТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
13:29 · Англия. Премьер-лига
Маттеус: «Месси не заслужил «Золотой мяч»
13:29 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг заставил игроков «Манчестер Юнайтед» слушать празднования футболистов «Манчестер Сити»
13:16 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» выбрал игрока на усиление полузащиты слухи
12:59 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нашёл нового форварда
11:59 · Англия. Премьер-лига
Харгривз назвал игрока, которого не хватает «Ливерпулю» для чемпионства
11:50 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» не готов платить больше 20 млн евро за Кепу 1
11:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет подписать экс-игрока «Реала» слухи
11:28 · Англия. Премьер-лига
Санчо может пойти на мировую с тен Хагом
11:27 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва заявил, что хотел бы поиграть под руководством Анчелотти
11:14 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» просмотрел двух вратарей в Испании
11:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн дал ценный совет молодым футболистам
10:55 · Россия. Премьер-лига
​В АПЛ расследуют два трансфера из РПЛ в «Челси» 2
10:41 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд зажигал в ночном клубе после разгрома от «Манчестер Сити» 1
10:25 · Англия. Премьер-лига
Собослаи: «Все хотят победить «Ливерпуль»
10:07 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» принял важное решение по Салаху
Все новости
Рекомендуем