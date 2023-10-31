Бернарду Силва заявил, что хотел бы поиграть под руководством Анчелотти

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что хотел бы поиграть под руководством главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Напомним, что сейчас португальский футболист работает с Хосепом Гвардиолой. Силва назвал испанца одним из лучших тренеров в истории футбола, отметив при этом, что был бы рад однажды оказаться и в команде Анчелотти.

«Я уже играю под руководством одного из лучших тренеров в истории, если не лучшего. Я бы назвал Карло Анчелотти, поскольку у него большой опыт и он один из лучших специалистов в истории», — цитирует Бернарду Силву Madrid Universal.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В текущем сезоне 29-летний полузащитник провёл в составе «горожан» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.