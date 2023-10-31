Холанн дал ценный совет молодым футболистам

Главная атакующая сила «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, занявший второе место в голосовании за «Золотой мяч», дал совет молодым футболистам.

«Самое главное – не прекращайте испытывать голод до футбола. У вас всегда должна быть страсть к этой игре. Храните это чувство в себе», - передает слова 23-летнего скандинавского нападающего RMC Sport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Холанн провел десять поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Контракт Эрлинга с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года, его трансферная стоимость – 180 миллионов евро.