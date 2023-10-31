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Рэшфорд зажигал в ночном клубе после разгрома от «Манчестер Сити»

31 Октября 2023 • 10:41 Комментировать

Лидер атакующей линии «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сходил в ночной клуб после провального матча с «Манчестер Сити» в рамках десятого тура Премьер-лиги. «Красные дьяволы» потерпели поражение на «Олд Траффорд» со счетом 0:3.

По данным таблоида Daily Mail, через несколько часов после фиаско Маркус отправился в заведение, где отдыхал в компании своих друзей. При этом на следующий день Рэшфорд прибыл на тренировку команды и работал вместе с одноклубниками.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 26-летний форвард провел десять поединков, в которых отметился голом и результативной передачей.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд ещё теги
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