Собослаи: «Все хотят победить «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи поведал о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Все хотят победить нас, но мы готовы к этому. Готовы принять любой вызов, который бросят нам. Мы намерены продолжать свое успешное выступление. Команда будет выкладываться по максимуму. Нужно много работать и тогда все окупится», - передает слова венгерского хавбека пресс-служба мерсисайдского гранда.

После десяти туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 23 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Тоттенхэма» на три балла.