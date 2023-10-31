​«Ливерпуль» принял важное решение по Салаху

Звёздный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах остаётся на радаре клубов Саудовской Аравии. При этом гранд Премьер-лиги не станет продавать находящегося в отличной форме египтянина – такой вариант исключён даже при получении космического в финансовом плане предложения. Об этом рассказывает Football Insider.

Стоит сказать, что Салаха летом слухи активно связывали с «Аль-Иттихадом». Сообщалось, что саудовский клуб предлагал за египтянина 150 миллионов евро.

31-летний Мохамед Салах оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 65 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 египтянин провёл 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал четыре голевых паса.