Сборная России поздравила Мартинеса с получением приза имени Яшина

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса с получением награды лучшему вратарю года.

«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года достался Эмилиано Мартинесу на церемонии вручения «Золотого мяча». Поздравляем», - говорится в телеграм-канале национальной команды страны.

Напомним, что Эмилиано в составе сборной Аргентины стал триумфатором чемпионата мира – 2022, состоявшегося в Катаре. В финальном матче против сборной Франции Мартинес совершил несколько важных сэйвов, чем помог своей команде завоевать кубок мира.