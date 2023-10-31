​«Реал» вступил в борьбу за игрока «Манчестер Сити»

В зимнее трансферное окно полузащитник Кэлвин Филлипс наверняка покинет «Манчестер Сити», поскольку он хочет получать больше игрового времени. Согласно информации Defensa Central, в гонку за 27-летним футболистом вступил «Реал».

Отмечается, что услуги Филлипса «Реалу» предложили представители футболиста. Мадридцы могут рассмотреть возможность подписания англичанина за 50 миллионов евро.

Стоит сказать, что слухи связывают Кэлвина Филлипса с целым рядом клубов, в том числе с «Баварией» и «Ювентусом».

В сезоне 2023/2024 Филлипс поучаствовал только в шести матчах «Манчестер Сити», суммарно проведя на поле 168 минут.