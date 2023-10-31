Одноклубник Холанна: «Месси заслужил «Золотой мяч»

Полузащитник национальной сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, кому бы он вручил «Золотой мяч» в этом году.

«Месси заслужил «Золотой мяч», только не говорите Эрлингу», - передает слова испанского футболиста Ole.

Напомним, что торжественная церемония вручения «Золотого мяча» состоялась накануне в Париже. Месси сал обладателем престижной награды, выиграв ее в восьмой раз.

Холанн занял в голосовании второе место. Тройку лучших футболистов мира замкнул нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Мбаппе признался, что думает о восьмом «Золотом мяче» Месси