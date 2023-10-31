Венгер назвал четыре лучшие команды АПЛ

Легендарный экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал четыре лучших команды в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«Четверка лучших клубов АПЛ в данный момент? Я назову «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Это топ-4 на сегодняшний день», - передает слова французского специалиста belN Sports.

После десяти проведенных туров чемпионата Англии на первом месте находится «Тоттенхэм», набравший 26 очков. Далее следуют «Манчестер Сити» и «Арсенал» (по 24 балла). Четвертым идет «Ливерпуль», в активе которого 23 балла.

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