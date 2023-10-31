Венгер: «Великий «Манчестер Юнайтед» выглядит безнадёжно»

Экс-рулевой лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о недавнем крупном поражении «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» в десятом туре Премьер-лиги. «Красные дьяволы» уступили со счетом 0:3.

«Заслуженное поражение. Пропасть между соперниками по ходу встречи становилась все больше и больше. Жаль, что такой великий клуб, как «МЮ», играет так безнадежно. Не вижу, за счет чего они могут прибавить. У команды сейчас нет уверенности и духа», - цитирует француза Sportskeeda.

После десяти проведенных туров «Манчестер Юнайтед» набрал 15 баллов и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.